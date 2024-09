Tutti i candidati al Pallone d'Oro: nessuno del Milan nominato per il premio

Attraverso i canali ufficiali de L'Equipe sono stati svelati i 30 candidati al Pallone d'Oro, il premio individuale più prestigioso al mondo che verrà assegnato durante la cerimonia in programma il prossimo 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Per la prima volta dopo anni non ci sarà Lionel Messi, così come mancano anche giocatori in rappresentanza del Milan.

I 30 CANDIDATI AL PALLONE D'ORO

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)