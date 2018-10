Tutto esaurito e record d’incasso, sarà un derby da kolossal

78mila spettatori, coreografie imponenti non solo nelle curve (l’Inter metterà una bandiera nerazzurra su tutti i seggiolini dello stadio), 196 Paesi collegati alla tv.Il derby numero 169 in Serie A - scrive La Gazzetta dello Sport - ha già il volto del kolossal. San Siro, tutto esaurito (record d’incasso per una stracittadina), sfoggerà il suo abito migliore. Assente Zhang Jindong (per l’Inter ci sarà Steven Zhang), così come Gordon Singer. Tra gli ospiti in prima fila il c.t. Mancini con il team manager azzurro Oriali, Adriano Galliani, il ministro Salvini, il presidente del Torino Urbano Cairo e quello della Spal Walter Mattioli, e il presidente della Lega A Gaetano Micciché. Tra i tifosi nerazzurri, certi a San Siro Filippo Magnini, Gabriele Detti, Ignazio Moser, il cantante Rovazzi e il presentatore Amadeus.