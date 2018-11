Tuttosport - Milan, due le soluzioni per la difesa: Abate o Kessié

Visti gli infortuni, Gattuso dovrà riuscire a individuare la soluzione migliore in vista della delicata sfida con la Lazio. Rino sta pensando al 3-5-2, con Rodríguez al centro della retroguardia insieme a Zapata. Il terzino italiano, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, non ha mai giocato in una difesa a tre, ma vista l’emergenza sarà costretto ad adattarsi (si giocherà il posto con Calabria). In caso di linea a quattro, invece, Gattuso potrebbe arretrate Kessié, ma questo creerebbe un problema a centrocampo, orfano di due titolari come Biglia e Bonaventura a composto da calciatori (come Mauri, Bertolacci e Montolivo) che non sembrano rientrare nei piani del tecnico.