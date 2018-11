Tuttosport - Milan, Gattuso conta i resti in vista della Lazio

Le partitelle undici contro undici sono un sogno. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport parlando dell’emergenza Milan. Tra nazionali e infortunati - si legge - Gattuso in questi giorni fatica ad allestire una squadra, altro che due formazioni in grado di fronteggiarsi. Inoltre, alcuni dei giocatori attualmente presenti a Milanello (da Montolivo a Bertolacci e Mauri) non sembrano rientrare nei piani del tecnico. In queste condizioni non è facile preparare la super sfida dell’Olimpico con la Lazio.