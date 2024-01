Tuttosport: "Nuovo stadio del Milan a San Donato, c'è da sciogliere il nodo trasporti"

"Per la nostra città si apre un percorso lungo e complesso che può rappresentare una grande occasione di crescita. Siamo consapevoli, tuttavia, che affinché ciò accada dovranno essere approfonditi diversi aspetti per individuare soluzioni in termini di servizi e infrastrutture". Le parole sono del sindaco di San Donato, Francesco Squeri, e l'argomento trattato è il nuovo stadio di proprietà che ha in mente il Milan. Anche secondo Tuttosport il principale nodo da sciogliere riguarda l’afflusso e il deflusso di 70mila tifosi dall'impianto, soprattutto in occasione delle gare infrasettimanali: San Donato ha tanti uffici che fanno aumentare di almeno 20mila persone la popolazione nei giorni feriali, motivo per cui "bisognerà quasi triplicare la capacità di deflusso post-partita della stazione ferroviaria, adiacente all’area San Francesco", sintetizza il quotidiano torinese.

Per risolvere il problema è necessario che la capacità di persone all’ora salga a 25-30mila, allargando le banchine e costruendo nuovi binari, oltre all'obbligatoria aggiunta di nuove corse notturne e di navette che colleghino alla metro. Insomma, occorrerà potenziare i mezzi pubblici.