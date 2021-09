"Turbo dalle nazionali": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla condizione dei rossoneri dopo la sosta. Stefano Pioli ritrova un Milan in forma e non troppo spremuto. L'unico che preoccupa è Krunic, il quale è alle prese con un problema muscolare al polpaccio: le sue condizione verranno valutate in queste ore dallo staff medico milanista.