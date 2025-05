ufficiale Confermate le quattro squadre che giocheranno la Supercoppa Italiana

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata dopo i risultati di oggi in campionato. Il Napoli e l'Inter saranno sicuramente prima o seconda in campionato: anche con una vittoria domani, l'Atalanta non può più raggiungere nè Inter nè Napoli. Una formalità che si è concretizzata dopo la vittoria nerazzurra in casa del Torino e del pareggio interno dei partenopei contro il Genoa.

La conseguenza è che ora sono ufficiali le quattro squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Erano già stabilite le due squadre in arrivo dalla Coppa Italia: Milan e Bologna che si giocheranno il trofeo mercoledì 14 allo Stadio Olimpico. Ora si aggiungono al gruppo anche Napoli e l'Inter. Per gli accoppiamenti delle semifinali (1^ in Serie A con perdente finale Coppa Italia e 2^ in Serie A con vincente finale Coppa Italia) bisognerà aspettare l'esito della finalissima di mercoledì e del campionato che terminerà tra due turni.

La Supercoppa Italiana anche l'anno prossimo si giocherà in Arabia Saudita (leggi qui). Il Milan è la squadra campione in carica.