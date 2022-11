Ultima gara prima del Mondiale: Leao tornerà titolare con la Fiorentina

MilanNews.it

Dopo essere partito dalla panchina a Cremona martedì scorso, Rafael Leao è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia sinistra in occasione dell'ultima partita prima della pausa per il Mondiale che il Milan giocherà domenica alle 18 allo stadio San Siro contro la Fiorentina. Il portoghese è pronto a rispondere alle critiche e a lanciarsi in vista dell'impegno in Qatar.