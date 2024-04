Un triste primo tempo allo Stadium: ritmi bassi e zero tiri in porta per il Milan

FINE PRIMO TEMPO - Si conclude una prima frazione di gioco altamente soporifera: nessuna squadra ha creato occasioni o gioco, se non per conclusioni velleitarie dalla distanza o colpi di testa poco fortunati. L'unica vera chance arriva nel finale per Vlahovic che da punizione prova a sorprendere Sportiello, mlto bravo a mettere in angolo. Il Milan, da parte sua, non trova varchi e si passa il pallone orizzontalmente: ogni tanto si cercano le verticalizzazioni ma sono più per esasperazione. Musah, da terzino, commette un'ingenuità nel finale e viene ammonito. Spenti Leao, Pulisic e Giroud. Zero tiri in porta per i rossoneri.

Data: sabato 27 aprile 2024

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

TV: DAZN, zona DAZN