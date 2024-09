Una vittoria che manca da tempo: l'ultimo squillo dei rossoneri in casa dell'Inter risale al 2022

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

L’ultima vittoria del Milan risale al 5 febbraio 2022, il derby del “Si è girato Giroud”. Inter in vantaggio con Perisic, ma nel finale nel giro di tre minuti (fra il 75’ e 78’) il Milan ribaltò la situazione con una doppietta di Giroud. Fu il derby che di fatto consegnò una piccola parte dello scudetto ai rossoneri, che poi arrivò ufficialmente all’ultima gara contro il Sassuolo.