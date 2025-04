Curva Sud, De Chirico (FI): "Repressione preventiva è vergognosa, urge interrogazione parlamentare"

Il Consigliere Comunale di Milano Alessandro De Chirico, di Forza Italia, si esprime in merito al divieto arrivato dalla Questura per la Curva Sud Milano di esporre lo striscione "Solo per la maglia" durante Milan-Fiorentina di questa sera: "Ho appreso dai canali social della Curva Sud del Milan del divieto verbale ad esporre in occasione della partita Milan-Fiorentina di stasera lo striscione SOLO PER LA MAGLIA che da diverso tempo campeggia sulla balaustra del secondo anello blu di San Siro. Ritengo vergognoso che, a fronte di una decina di indagati, a Milano si voglia reprimere il tifo organizzato. Ricordo che in Italia, paese di diritto civile, vige il sacrosanto principio per cui la responsabilità penale è soggettiva e si è innocenti fino al terzo grado di giudizio.

Chiederò agli amici parlamentari di Forza Italia di presentare un'interrogazione rivolta al ministro Nordio perché è inaccettabile questo clima intimidatorio e repressivo che colpisce indiscriminatamente migliaia di persone. Per questo, esprimo la mia personale solidarietà alle 9.000 persone perbene che ogni domenica, nonostante le difficoltà sportive del Milan e tra mille sacrifici, riempiono il settore dedicato al tifo rossonero più caldo e passionale".