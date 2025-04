live mn Primavera, Cesena-Milan (2-0): sconfitta deludente per i rossoneri

Seconda battuta d'arresto in campionato dopo quella della scorsa giornata con la Sampdoria; anche oggi contro il Cesena i ragazzi di Guidi sono parsi in difficoltà ed in ritardo rispetto agli avversari. Scotti e compagni avrebbero potuto concretizzare di più, così come i padroni di casa: seppur con qualche rimpianto per i tanti gol sbagliati alla fine il risultato è giusto. Ora testa all'importantissima finale di Coppa Italia di mercoledì col Cagliari.

94' Termina il match: Cesena batte Milan 2-0.

93' Ultimi sforzi dei rossoneri con Liberali ma il numero 10 non sfonda.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Perrucci ci prova ancora una volta da fuori, palla che non trova la porta.

83' Si è un po' spenta la spinta offensiva del Milan: difficile a questo punto della gara immaginare una rimonta.

81' Cambi per il Cesena: fuori Perini e dentro Wade, fuori Manetti e dentro Tommaso Zamagni

77' Liberali ci prova dal lato sinistro dell'area nonostante un angolo di tiro ridottissimo: il portiere devia in angolo non senza qualche difficoltà.

75' Intervento di Nissen che vale come un gol: scivolata disperata sul tiro a botta sicura dell'attaccante avversario a tu per tu con Longoni.

74' Botta da fuori di Dutu, alta.

72' Cambio per il Milan: fuori Bakoune e dentro Di Siena. Rossoneri a trazione anteriore in questo finale di partita.

72' Cambi per il Cesena: fuori Giovannini e Zamagni, dentro Tosku e Ronchetti.

69' Bonomi ad un passo dal gol con un tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali.

64' Il Milan prova a spingere, il Cesena si difende con ordine ed efficacia.

62' Cambio per il Cesena. Fuori Arpino e dentro Domeniconi.

58' Ancora un cross del Cesena, ancora un colpo di testa pericoloso che esce di poco fuori. Il Milan soffre terribilmente queste situazioni.

57' Ammonito Nissen per aver fermato il contropiede avversario in modo falloso.

55' Azione insistita del Milan nei pressi dell'area avversaria, Scotti scivola al momento di calciare. Rossoneri decisamente più propositivi.

50' Anche Perrucci sbaglia da posizione estremamente favorevole: il tiro al volo al limite dell'area di porta è "sbucciato" e finisce alto.

48' Longoni salva il 3-0 con un ottimo intervento in tuffo su una conclusione al volo in area di rigore.

47' Scotti si mangia un gol enorme da posizione ottima: apre troppo il piattone e la piazza al lato. Sarebbe stato molto importante segnare ora.

46' Comincia la ripresa. Palla al Cesena, si riparte dal 2-0.

- Cambi Milan: fuori Ibrahimovic e dentro Liberali. Fuori Pereira e dentro Paloschi. Dentro Perrucci, dentro Hodzic e fuori Victor.

Prima frazione di gioco che termina 2-0 per i padroni di casa ed il risultato è sicuramente meritato. Il Milan inizia bene e sfiora il gol con Scotti dopo 50 secondi, ma si spegne piano piano. Il Cesena prende coraggio ed è costante e sempre pericoloso in transizione e con i cross dalla fascia: i gol infatti arrivano così. Il primo su un contropiede gestito benissimo e concluso anche meglio, il secondo con uno sfortunato autogol sull'ennesimo cross dei romagnoli: difesa rossonera estremamente sollecitata su questo tipo di situazione. Nel secondo tempo ci vorrà tutto un altro Milan.

47' Fine primo tempo.

46' Gol del Cesena, autorete di Nissen. Ennesimo cross dalla fascia, il centrale rossonero prova ad intervenire in spaccata ma la insacca alle spalle di Longoni. 2-0 Cesena.

45' Rimasto a terra un giocatore del Cesena dopo uno scontro aereo. L'arbitro concede due minuti di recupero.

41' Ritmi bassi, è il Cesena a fare la partita e gestire il possesso.

39' Cesena ancora pericoloso con un cross dalla fascia, conclusione ancora alta. Milan ora in evidente difficoltà.

36' Castorri prova ancora il tiro da fuori, Longoni blocca in due tempi.

35' Corner per il Cesena, cross in mezzo e colpo di testa che finisce alto. Ma ancora un'occasione per i padroni di casa.

34' Romagnoli galvanizzati dopo il gol, spingono alla ricerca del raddoppio. Milan un po' contratto in questa fase.

32' Cesena vicino al raddoppio! Cross dalla trequarti, colpo di testa e Longoni con un miracolo la manda sul palo. Poi tiro a botta sicura dell'attaccante ribattuto con un miracolo.

29' Gol del Cesena, Giovannini. Ripartenza letale dei padroni di casa, il numero 30 lascia partire un tiro a giro di prima intenzione che non lascia scampo a Longoni. 1-0 Cesena.

26' Scambi corti al limite dell'area del Cesena, Sala conclude da fuori non trovando però la porta.

24' Tiro favoloso di Giovannini dalla distanza che scheggia la traversa. Conclusione davvero notevole, Cesena vicino al gol.

19' Cross di Bakoune dal fondo, Ibrahimovic anticipato di poco sul secondo palo.

18' Ammonito Manetti del Cesena.

14' Bakoune si fa saltare troppo facilmente sul fondo, Cesena pericoloso con un tiro poi rimpallato.

13' Azione interessante di Bonomi a sinistra, il cross in mezzo però non viene tramutato in tiro da Ibrahimovic. Rossoneri pericolosi quando spingono sugli esterni.

12' Scotti, generoso, va in pressing sul portiere avversario e intercetta il rinvio: palla deviata fuori.

10' Cross in mezzo, deviazione e Longoni legge bene il campanile facendo suo il pallone.

9' Azione personale di Castorri, per ora il più ispirato degli avversari, che guadagna un calcio di punizione sulla trequarti. Ora più Cesena che Milan.

7' Arriva la prima vera occasione anche per il Cesena: cross dalla destra e incornata di Castorri che termina sopra la traversa. Longoni sembrava essere in traiettoria.

6' Per la prima volta scende in attacco il Cesena, il Milan gestisce con serenità e guadagna una rimessa laterale. Si fanno vedere anche i padroni di casa.

4' Continua il possesso palla Milan. Il Cesena si fa sentire sul piano fisico per ora.

2' Continua a spingere il Milan. Sventagliata di Dutu per Ibrahimovic, lo svedese difetta nello stop e spreca un'occasione potenzialmente interessante. Milan sceso in campo col piglio giusto.

1' Scotti sfiora il gol. Lancio lungo per il numero 99 rossonero che in area di rigore la piazza alla sinistra del portiere sfiorando il palo. Ottimo avvio dei rossoneri.

1' Fischio d'inizio, al via Cesena-Milan. Prima palla per i rossoneri.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia bianca per il Cesena, divisa rossonera per il Milan.

Mercoledì ci sarà una storica finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, ma oggi c'è da pensare al campionato e a rimanere attaccati alla zona Play Off. Il Milan Primavera di Federico Guidi va in casa del Cesena e proverà ad ottenere un risultato positivo dopo la deludente sconfitta interna contro la Sampdoria del turno precedente. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

CESENA: Montalti, Campedelli, Valentini, Castorri, Perini, Arpino, Pitti, Manetti, Zamagni, Giovannini, Abbondanza. A disp.: Fontana, Gianfanti, Ghinelli, Tampieri, Tosku, Ronchetti, Domeniconi, Zamagni, Galvagno, Dolce, Wade. All. Nicola Campedelli

MILAN (4-3-3); Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Sala, Eleu, Ossola; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Paloschi, Perrucci, Liberali, Parmiggiani, Di Siena, Colombo, Comotto, Hodzic, Asanji. All. Federico Guidi