Jovic: "Il mio contratto scade in estate, sono aperto a tutte le opzioni"

Ancora una stagione particolare per Luka Jovic, che passa con velocità dai margini del progetto all'essere poi buttato nella mischia in situazioni di estrema necessità, come la trasferta di Napoli della scorsa settimana dove il serbo ha anche trovato il gol nel finale. In un'intervista a Mozzart Sport, portale serbo, l'attaccante ex Real Madrid ha parlato anche del suo futuro.

Il tuo contratto scade in estate, stai pensando di restare a Milano o vorresti andare via? "Il mio contratto scade in estate, sono aperto a tutte le opzioni. Voglio solo giocare."