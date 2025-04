Vietata l'esposizione alla Curva Sud dello striscione 'Solo per la maglia': "Ennesimo episodio di repressione"

In segno di contestazione verso il rendimento altalenante e deludente della squadra, nelle ultime uscite stagionali la Curva Sud Milano ha esposto in casa e in trasferta uno striscione che recitava 'Solo per la maglia'. Questa mattina, però, sfruttando i propri profili social, il tifo organizzato rossonero ha comunicato che neanche questo cartellone sarù più esposto sempre per via di una decisione imposta dal GOS e dalla Questura:

"Oggi, oltre al solito divieto che persiste da mesi e che vieta l'esposizione di qualsiasi striscione o bandiera che faccia riferimento ai gruppi del 2°blu, non potremo più esporre neanche lo striscione SOLO PER LA MAGLIA, sempre per una decisione imposta dal GOS e dalla Questura. Questo è l'ennesimo episodio di repressione ingiustificata, dove non ci viene concesso praticamente più nulla per fare il tifo, nel silenzio generale di tutti gli addetti ai lavori.