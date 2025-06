Coppa Italia, quando si gioca Milan-Bari. Il programma del torneo

Il Milan ha annunciato quando i rossoneri di Massimiliano Allegri giocheranno la prima partita ufficiale della stagione 2025-2026, vale a dire i trentaduesimi di Coppa Italia: il Diavolo giocherà contro il Bari a San Siro domenica 17 agosto alle 21.15.

La Lega Serie A ha pubblicato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, competizione nella quale il Milan è arrivato fino all'ultimo atto in questa stagione perdendo solo in finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Considerato l'ottavo posto di quest'anno, il Milan non rientra nelle otto squadre testa di serie, motivo per il quale comincerà la sua avventura in questa Coppa Italia dai trentaduesimi di finale contro il Bari, sfida in programma a San Siro appunto il prossimo 17 agosto. In caso di vittoria la formazione di Max Allegri affronterà sempre a San Siro la vincente tra Lecce e Juve Stabia. Proseguendo il cammino, il Milan potrebbe affrontare agli ottavi la Lazio, ai quarti il Bologna ed in semifinale una tra Atalanta e Juventus.

COPPA ITALIA, TURNO PRELIMINARE

9 agosto, Entella - Ternana

9 agosto, Padova - Vicenza

10 agosto, Avellino - Audace Cerignola

10 agosto, Pescara - Rimini

TRENTADUESIMI DI FINALE

15 agosto, Empoli - Reggiana

15 agosto, Sassuolo - Catanzaro

15 agosto, Lecce - Juve Stabia

15 agosto, Genoa - Padova o Vicenza

16 agosto, Venezia - Mantova

16 agosto, Como - Sudtirol

16 agosto, Cagliari - Pescara o Rimini

16 agosto, Cremonese - Palermo

17 agosto, Monza - Frosinone

17 agosto, Parma - Entella o Ternana

17 agosto, Cesena - Pisa

17 agosto, Milan - Bari

18 agosto, Verona - Avellino o Audace Cerignola

18 agosto, Spezia - Sampdoria

18 agosto, Udinese - Carrarese

18 agosto, Torino - Modena