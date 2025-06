Ricci al Milan con Allegri. Corsi: "Samuele avrà il vantaggio di avere alle spalle la capacità del suo nuovo allenatore"

Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di ieri il club rossonero ha infatti raggiunto un accordo di massima con il Torino, per un'operazione che fa felice non solo il club granata ma (indirettamente) anche l'Empoli, come confermato dal presidente Fabrizio Corsi ai taccuini di Tuttosport.

Presidente Corsi, Ricci giocherà nel Milan: seppur non arrivando direttamente dalla Toscana, è motivo d’orgoglio vedere un ragazzo cresciuto da voi, arrivare prima in nazionale e poi in un top club come quello rossonero?

"Samuele ha fatto un percorso con noi fin da bambino, l’ho visto quando aveva dieci anni. I commenti che si facevano su di lui erano tutti positivi. Si aveva già l’impressione che avrebbe giocato in Serie A. E a grandi livelli. Sono quelle cose che ti rimangono impresse, come quando ha debuttato con noi a 18 anni, con questa padronanza tecnica e fisica: ha valori fisici importanti di sua natura. Quindi mi aspettavo avrebbe giocato a grandi livelli, sicuramente".

"Un allenatore importante, soprattutto nella gestione del calciatore sotto l’aspetto umano, sa dare motivazioni particolari ai ragazzi. Samuele avrà il vantaggio di avere alle spalle le capacità del suo nuovo allenatore"."Penso che da mezzala esprima le qualità atletiche nel modo più totale. Ha un motore importante, facendo il regista mostra più la parte tecnica, che fisica".

Giocherà insieme a Modric.

"Parliamo di un campione e Samuele solo ascoltando qualche suo suggerimento, potrà migliorare. Ricci è molto sicuro dei suoi mezzi, ha personalità, non ha timore di sbagliare, questo è un altro passaggio che dà la dimensione del calciatore".