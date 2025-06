Presidente Sporting: "Gyokeres non andrà via per 65 milioni più bonus. Il giocatore sa qual è la cifra"

vedi letture

Continua la saga sul futuro di Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona. Lo svedese è il sogno praticamente impossibile del mercato rossonero, mentre è un obiettivo molto più concreto per l'Arsenal e altri club di Premier League. L'attaccante aveva avuto una promessa da parte del presidente del club portoghese per poter partire quest'estate per circa 65 milioni di euro, senza che servisse attivare la clausola da 100 milioni.

Il presidente sembra essersi rimangiato la parola ed è ai ferri corti con il giocatore. Frederico Varandas, a proposito dell'attaccante, ha dichiarato: "Non dirò quale sarà il prezzo, il giocatore lo sa. Posso dirti che Viktor non se ne andrà per € 60 milioni più € 10 milioni, semplicemente non andrà via per questa cifra".