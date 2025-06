La Juve può anticipare l'approdo di Modric al Milan. Il croato ha giocato 70 partite stagionali

Con l'inizio della fase a eliminazione diretta, ogni partita potrebbe essere l'ultima per Luka Modric al Real Madrid. Col Milan spettatore interessato. Martedì i blancos sfideranno la Juventus per gli ottavi di finale e la vincente se la vedrà sabato 5 luglio contro la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey. L'eventuale semifinale è prevista il 9 luglio contro una fra Paris Saint-Germain, Inter Miami, Flamengo e Bayern Monaco. Infine la finale, il 13 luglio a New York dove ci sarà una squadra dell'altra parte del tabellone che comprende Inter, Fluminense, Manchester City, Al Hilal, Palmeiras e Chelsea.

Con la gara giocata contro il Salisburgo, Modric ha raggiunto l'impressionante traguardo delle 60 partite stagionali col Real Madrid, alle quali si aggiungono 10 partite con la nazionale croata. Parliamo di un giocatore che il prossimo 9 settembre compirà 40 anni. Modric ha già trovato l'accordo col Milan e al termine del Mondiale per Club sosterrà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore rossonero. La conferma è arrivata anche dal direttore sportivo Igli Tare in conferenza stampa nei giorni scorsi.