Sottil, addio al Milan senza chance: mai considerato da Conceiçao in cinque mesi

vedi letture

Riccardo Sottil lascia ufficialmente il Milan. Il club rossonero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e concordato con la Fiorentina a gennaio, quando l’esterno classe 1999 era arrivato in prestito.

“I migliori auguri per le tue sfide future”, ha scritto il Milan sui propri canali social per salutare il numero 99, che ora farà rientro alla Fiorentina. Tuttavia, il giocatore sembra destinato a restare solo di passaggio in viola: la formazione toscana dovrebbe infatti confermare il 3-5-2 visto nella seconda parte della stagione 2024/25, un modulo che non prevede un ruolo naturale per Sottil.

Il bilancio del suo semestre in rossonero è stato piuttosto scarno: appena 8 presenze, tutte da subentrato, senza riuscire a lasciare il segno. Decisamente migliori erano stati i suoi numeri nella prima parte di stagione con la Fiorentina, dove aveva contribuito con 5 reti e 4 assist anche entrando a gara in corso.

Per il futuro di Sottil resta viva la pista Sassuolo, neopromosso in Serie A, ma sarà comunque necessario individuare una nuova destinazione che possa valorizzare al meglio le sue caratteristiche.