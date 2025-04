Le chance di rinnovo per Theo Hernandez si sono azzerate: in estate sarà addio

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che le chance di rinnovo per Theo Hernandez si sono azzerrate. Il difensore francese non prolungherà il suo contratto con il Milan e dunque difficilmente la sua esperienza rossonera andrà oltre la prossima estate.

In realtà una possibilità c'è, anche se non sarebbe quella più gradita a club e calciatore. Riporta la rosea che Theo Hernandez potrebbe rimanere al Milan solo nel momento in cui in estate non dovessero esserci acquirenti. A quel punto c'è il rischio che il calciatore possa svincolarsi tra un anno, soluzione che dalle parti di via Aldo Rossi non escluderebbero pur di non accontentare le richieste milionare del francese che in questa stagione ha avuto un'involuzione incredibile.