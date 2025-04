Scaroni: "RedBird fondamentale per il Milan. Cardinale sfiduciato dalle contestazioni? No, anzi, è più che mai determinato a vincere"

vedi letture

Intervistato in esclusiva dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su più temi, parlando non solo del presente ma anche e soprattutto del futuro.

Gerry Cardinale è sfiduciato dalle contestazioni dell'ambiente?

“Cardinale sfiduciato dalle contestazioni? No, al contrarlo, è più che mai determinato a vincere, come tutti noi che lavoriamo al Milan e che siamo tifosi. Anche se non è tutti i giorni qui, Cardinale dedica al Milan molte ore della sua giornata. RedBird ha già portato il club al record del ricavi, più che raddoppiati negli ultimi quattro anni (da 192 a 457 milioni, risorse reinvestite nel club) e con le sue competenze è stato utilissimo per progetto stadio. Certe contestazioni verso chi ha investito 1,2 miliardi per acquistare il club non sono il modo migliore per sostenerci”.

Ma la visione di Cardinale che vuole un club internazionale, che cerca sinergie con altri mondi, è compatibile con la realtà del calcio italiano?

“RedBird è stata già fondamentale per il Milan. È vero che guarda al tifosi di tutto 1l mondo (parliamo di 500 milioni di appassionati) e che in cda abbiamo il presidente degli Yankees, giusto per citare una delle nostre sinergie, ma la nostra base di partenza sono i tifosi che vengono allo stadio. Siamo il club con l’affluenza media più alta della Serie A, con 71 mila spettatori, e i tifosi restano al centro del nostro impegno. Quello di RedBird è un disegno che condividiamo tutti, ma così come per tutti i risultati sportivi sono la priorità assoluta. Sono la base su cui si poggia tutto il resto”.