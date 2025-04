Scaroni su Leao: "Quando si accende entusiasma tutti, me compreso"

vedi letture

Intervistato in esclusiva dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su più temi, parlando non solo del presente ma anche e soprattutto del futuro.

La ricostruzione passa da un rafforzamento della società, e quindi dal colmare il ruolo fin qui scoperto del direttore sportivo. Tra le candidature arrivate e tramontate ci aiutare a fare chiarezza?

“Come accennato, non siamo soddisfatti dei risultati sportivi. Slamo stati molto attivi sul mercato, nessuno ha preso tanti giocatori quanto noi, ora vogliamo rafforzarci anche nella dirigenza. Non entro nel merito del singoli nomi, osservo solo che ne leggo molti che non escono da noi. Mi viene iI dubbio che siano autocandidature diffuse da chi vuol venire al Milan”.

Quali sono i giocatori invece da cui ripartire? E da tifoso chi la emoziona di più?

“Quando si accende Leao entusiasma tutti i tifosi, me compreso. È sempre antipatico fare dei nomi, ma per costanza di prestazioni ne cito due: PuIisic e Reijnders, che credo abbiano conquistato tutti. Non a caso li vogliamo a lungo con noi”.