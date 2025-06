Montolivo: "Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima. Ma spero che con l'Italia faccia bene"

Durante "Calciomercato - L'Originale" di ieri sera in studio si commentava la sempre più probabile nomina di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale Italiana, con un incontro previsto per la prossima settimana con Gravina per poi arrivare alle firme e mettere tutto nero su bianco.

A commentare c'era anche Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan che proprio con Gattuso allenatore in rossonero ha avuto degli screzi importanti: l'ex centrocampista con Rino in panchina aveva perso la fascia ed era rimasto praticamente fuori rosa. Montolivo infatti ne parla così: "Diciamo che non è una persona che gode della mia stima", ma di fronte al bene superiore della Nazionale aggiunge: "Ovviamente spero che con l'Italia faccia il meglio possibile".