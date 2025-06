Galeone: “In Serie A servono campioni come Modric e De Bruyne”

Giovanni Galeone, ex allenatore e figura di riferimento per Massimiliano Allegri, è tornato a parlare del calcio italiano e del ritorno del tecnico toscano sulla panchina del Milan. In un’intervista concessa al Messaggero Veneto, Galeone ha commentato non solo il nuovo ciclo di Allegri in rossonero, ma anche i temi caldi della prossima stagione, compreso l’addio di Simone Inzaghi all’Inter.

Sul ritorno di Allegri al Milan, Galeone ha espresso fiducia: “Mi auguro che stavolta gli vada meglio e che possa vincere lo scudetto al primo tentativo, come nella sua precedente avventura. L’ho sentito molto contento e carico. E secondo me Tare gli sta costruendo una buona squadra”. Galeone ha anche svelato un retroscena: “Penso che Max abbia aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter. Aveva un accordo con il Napoli, prima che Conte decidesse di rimanere”.

Un passaggio importante è stato dedicato anche alla questione dell’età dei giocatori, tema tornato d’attualità con i possibili arrivi in Serie A di grandi nomi come Luka Modric e Kevin De Bruyne. “Ha senso puntare su giocatori non più giovanissimi? Sì, perché il nostro calcio è rimasto indietro e abbiamo bisogno di riportare da noi calciatori di livello europeo. Ma avete visto Spagna-Portogallo? Sembra un altro sport rispetto a quello che si gioca da noi”,