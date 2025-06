Cafu approva la mossa Allegri: "È un allenatore che porta carica. Tare? Darà una mano alla squadra a tornare in alto"

vedi letture

In occasione della "Milano Football Week", l'ex terzino di Milan Cafu è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport per parlare ovviamente del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri.

Cafu, il Milan riparte con Allegri in panchina. Approva?

"In pieno. Ha l’esperienza che serve per questo Milan che deve risalire. Da tre anni non lottiamo per lo scudetto e c’è bisogno di una svolta. Gli faccio un grande in bocca al lupo".

Come biglietto da visita Max ha i sei scudetti vinti.

"È un plus per il gruppo, un allenatore che porta carica, convinzione e abitudine ad alzare trofei. Darà una spinta anche ai tifosi".

Quanto incide il tecnico nel calcio moderno?

"Molto, direi almeno il 30%, sempre che venga lasciato lavorare. Se invece cambi tre allenatori come successo con Pioli, Fonseca e Conceiçao, è dura che arrivino i risultati".

La prima mossa di Tare, dunque, è stata giusta.

"È un dirigente di esperienza e, se avrà carta bianca per fare il suo lavoro, darà una mano alla squadra a tornare in alto".