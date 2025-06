Modric più Xhaka, Bianchin: "Il Milan ha bisogno di due leader"

vedi letture

Granit Xhaka è nel mirino del Milan. Tra gli obiettivi di Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, per rinforzare la rosa che sarà in mano al tecnico Massimiliano Allegri, c'è anche il centrocampista svizzero Granit Xhaka. Il calciatore gradirebbe il trasferimento e ora la palla passa ai dirigenti in via Aldo Rossi che dovranno capire come trovare l'intesa sul prezzo del cartellino con il Bayer Leverkusen, club tedesco che detiene i diritti sul giocatore fino al 2028.

Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, ha parlato in questi termini della trattativa nella versione online della rosea: "Granit Xhaka è rimasto colpito dall’attenzione del Milan ed è decisamente interessato a un trasferimento in Italia. Igli Tare lo ha messo al centro del suo progetto di nuovo Milan: Xhaka e Luka Modric, insieme a centrocampo e al centro dello spogliatoio. L’idea è che il Milan abbia bisogno di due leader, due giocatori capaci di dare l’esempio in allenamento e di guidare la squadra in campo nei momenti difficili".