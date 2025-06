Gattuso nuovo allenatore dell'Italia: il messaggio d'auguri del Milan

Rino Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. La notizia, che era nell'aria da tempo, è divenuta ufficiale nel pomeriggio di domenica. A complimentarsi con il campione del mondo 2006 anche il Milan, club che lo ha reso grande e che lui stesso ha contribuito a far vincere in giro per il mondo. Con un post social su Instagram il club rossonero ha pubblicato due foto di Gattuso, una come allenatore rossonero e una in Nazionale, scrivendo: "Vai Rino!". E poi: "L'Italia chiamò".

Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sull'ingaggio di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Nazionale: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.