Jashari nel 2011 è stato a vedere il Milan di Allegri: "Da quel giorno giocare a San Siro è sempre stato il mio sogno"

Dopo Charles De Ketelaere il Milan potrebbe fare carte false per prelevare dal Club Bruges un altro talento, Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 che la società nerazzurra valuta tra i 35 ed i 40 milioni di euro. La trattativa non è e non sarà semplice, anche perché i 19 volte campioni del Belgio avrebbero fiutato la possibilità di registrare l'ennesima maxi plusvalenza della loro rosa, ma chissà che la voglia di Jashari di giocare a San Siro, e per il Milan, non possa giocare un ruolo fondamentale in quest'operazione.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di HNL, infatti, lo svizzero ha così parlato di San Siro e di quella 'visita' al Milan di Allegri poco meno di 15 anni fa "Da bambino sono andato a vedere Milan-Barcellona. Ero in cima al terzo anello e avevo 8 anni. Ma da quel giorno giocare a San Siro è sempre stato il mio sogno. Quest'anno ci sono stato da avversario. Ho alzato gli occhi e ho visto quell'imponente muro nero, la Curva Sud del Milan. Ero orgoglioso di essere lì".