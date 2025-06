Modric al Milan non è a rischio: ecco quando firmerà con i rossoneri

Il Milan aveva organizzato delle visite mediche per Luka Modric a metà di questa settimana, ma il tutto è stato rinviato alla fine del Mondiale per Club. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue dichiarazioni:

"Su Modric gli ultimi aggiornamenti sono questi: le visite mediche previste per la metà di questa settimana sono state rinviate alla fine del Mondiale del Club. Modric vuole concentrarsi sul Real Madrid e vuole dare massimo rispetto e massima priorità al Real Madrid fino alla fine della sua esperienza in blanco. Finché non finirà il Mondiale per Club Modric non svolgerà le visite mediche e non firmerà il contratto. Poi la domanda è la seguente: l’operazione è a rischio, sì o no? Da quello che ci risulta assolutamente no perché Luka Modric e il Milan si sono dati la mano e si sono promessi sposi alla fine del Mondiale per Club. È solo una dilatazione delle tempistiche, nulla di più".