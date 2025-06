MN - Lazzari ricorda: "Allegri mi fece arrivare in Nazionale. Milan? Qualcosa c'e stato.."

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Andrea Lazzari ci dice la sua su Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha allenato per due stagioni a Cagliari e grazie al quale ha raggiunto anche la maglia della nazionale italiana. L'ex centrocampista, oggi allenatore, ci racconta il tecnico livornese che tanto bene fece in Sardegna al punto da ricevere la chiamata dei rossoneri nel 2010.

A Cagliari hai vissuto i tuoi anni migliori da calciatore, sotto la sua gestione. Quanto gli devi?

"Molto, perché mi ha dato fiducia a Cagliari facendomi arrivare fino alla Nazionale. Mi ha gestito bene, ricordo che il primo anno non giocavo sempre ma pian piano mi ha inserito nel gruppo e il secondo anno ero praticamente titolare in pianta stabile. Mi ha fatto crescere a livello calcistico e mi ha dato anche qualche consiglio fuori dal campo".

Ai tempi si diceva che potevi raggiungerlo al Milan

"C'era qualcosa effettivamente, tanto che andai in ufficio da Cellino a chiedere di lasciarmi andare qualora si fosse concretizzata la situazione. Poi per motivi che non so non se ne fece nulla".