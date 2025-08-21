MN - Krebs su Boniface: "È un atleta potente e dominante. Una prima punta vecchia scuola"

Dopo una ricerca durata un'estate intera il Milan ha scelto: sarà Victor Boniface il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nigeriano, classe 2000, arriva dal Bayer Leverkusen dopo due stagioni in chiaroscuro: eroe determinante nell'anno dello storico scudetto, giocatore di secondo piano, con qualche "colpo di testa" e infortunio di troppo, nella scorsa annata. In attesa di vederlo in Italia, il Milan ha chiuso un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, ne abbiamo parlato in esclusiva con il giornalista tedesco Jan Krebs (di RTL Television). Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it:

Che tipo di giocatore è Boniface? Quali sono i suoi punti di forza?

"Ha le qualità tecniche e fisiche per fare bene in Serie A?Ha iniziato in Norvegia con il Bodo Glimt, poi è stato in Belgio con l’Union Saint-Gilloise e nel 2023 è arrivato al Bayer Leverkusen. È stata una bella sorpresa, è molto forte. Un giocatore molto fisico ma che ha anche tanta tecnica. È veramente un atleta potente e dominante, ha una buona tecnica ed è forte anche nel gioco aereo. Una prima punta vecchia scuola ma comunque molto tecnico. Segna sia di destro che di sinistro, è uno che sa giocare a pallone. Trova bene gli spazi, segna e sa far segnare i compagni. A volte svaria anche sulle fasce, ma prevalentemente è una punta centrale che in area di rigore sa far valere tutta la sua potenza fisica. È utile anche nel pressing alto. Quando il Bayer Leverkusen ha vinto il suo primo storico scudetto è stato uno dei punti di forza principali della squadra insieme a Xhaka e Wirtz. C’è stato però sempre qualche infortunio di troppo, come nella scorsa stagione: ha avuto problemi agli adduttori ed è stato condizionato dai problemi fisici, facendo così molta panchina. Ma quando sta bene è una potenza".