Graziani: "Ad oggi la Fiorentina è più forte del Milan. Mi aspettavo ben altro dai rossoneri"

Intervenuto a Radio Sportiva, Giuseppe Graziani, ex attaccante, ha parlato così della Fiorentina e dell'arrivo in viola di Piccoli dal Cagliari: "La Fiorentina ha preso un grande attaccante e ora a maggior ragione bisogna dire che questa squadra è più forte del Milan perché loro hanno Gimenez che ha faticato molto e basta, mentre la Fiorentina ha un sacco di giocatori forti in avanti come Kean, Dzeko, Gudmundsson e lo stesso Piccoli.

Il Milan non sta facendo un gran mercato e benché non abbia le coppe, faccio fatica a metterlo tra le prime 6 in classifica. Magari poi prende qualcuno ora, però mi aspettavo ben altro dai rossoneri" riporta labaroviola.com.

