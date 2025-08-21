Serie B, il presidente Bedin: "Secondo squadre? Dobbiamo usare tutti gli strumenti utili per valorizzare il talento"

Presso la sede della Lega Serie B, il presidente Paolo Bedin è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'inizio della stagione 2025/26. Ecco le sue parole sulle seconde squadre: "Se le seconde squadre sono un modo per togliere risorse alla Serie B e alla Lega Pro? Io penso che possano coesistere due modi. Quello del talento fatto in casa, auspicabilmente e sempre più forte.

E la valorizzazione di giocatori che provengono dalla categoria superiore e che vengono a formarsi nel nostro campionato, che è molto competitivo. Il tema delle seconde squadre si inserisce in questo secondo filone, anche se l’unico esempio a lungo termine è quello della Juventus. Io credo che dobbiamo usare tutti gli strumenti utili per valorizzare il talento in tutte e tre le Leghe. Uno non esclude l’altro”.

