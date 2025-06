Zazzaroni: "Musah sarebbe un colpo importante per il Napoli"

Intervistato a Tmw Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare in vista della nuova stagione che si avvicina:

"Comolli alla Juventus? Non lo so. Di Comolli ho solo report, non lo conosco. Tudor è una scelta arrivata all'ultimo momento, è un allenatore compiuto ma devono fare mercato, molti giocatori in partenza, altri che devono arrivare, hanno tante variabili che non fanno capire che Juve sarà.

Il Napoli è già forte e farà acquisti importanti, vedi De Bruyne, Musah, il Milan con la coppia Tare-Allegri diventa una squadra più che potente, queste due sono avanti alle altre".