Mondiale per Club, presidente Eca: "Diventerà una competizione storica"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il Mondiale per club "diventerà una competizione storica e potrà offrire benefici concreti a tutti i club, con una previsione di 250 milioni di dollari in solidarietà per i club non partecipanti". Lo ha detto il presidente dell'European club association (Eca), Nasser Al-Khelaifi, durante un incontro a Miami in vista del Mondiale per club. Vi hanno preso parte i presidenti della Fifa, Gianni Infantino, e della confederazione calcistica sudamericana (Conmebol), Alejandro Dominguez, il responsabile dello sviluppo globale del calcio FifA, Arsrne Wenger e i rappresentanti delle Confederazioni e di tutti gli undici club membri dell'Eca che parteciperanno al torneo, tra i quali Inter e Juventus. "Siamo partner di lunga data della Fifa e, insieme, ci impegniamo a portare avanti una strategia che sosterrà la crescita globale del calcio a livello di club maschile e femminile - ha detto ancora Al-Khelaifi -.

L'Eca ha sostenuto questo torneo fin dall'inizio e auguriamo ogni successo nell'organizzazione della prima edizione qui negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di lavorare a fianco dei nostri club partecipanti per contribuire a plasmare il successo del torneo e per garantire che gli impegni di solidarietà integrati andranno a beneficio dei club in tutta Europa e in tutto il mondo". (ANSA).