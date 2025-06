MN - Baseggio: "Se davvero il Bruges vende Jashari a 35 milioni fa jackpot, considerando che solo un anno fa lo ha pagato 6 milioni"

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan. Nazionale svizzero, origini macedoni, il centrocampista difensivo può essere il classico colpo alla Tare se non fosse che il Club Brugge, titolare del suo cartellino, chiede già cifre da top club. Per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con un grande esperto di calcio belga nonché ex nazionale dei diables rouges come Walter Baseggio. Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Walter Baseggio, che giocatore è Ardon Jashari?

"L'ho visto giocare in finale di Coppa del Belgio contro l'Anderlecht e fece davvero un'ottima partita. Legge bene le traiettorie del pallone, ha un buon piede ed è duttile. Può giocare difensore e centrocampista".

In cosa non ti convince?

"Se deve fare il difensore non è molto alto e nelle partite contro attaccanti di stazza può avere delle difficoltà, nell'uno contro uno e nelle palle alte. Per questo credo che possa dare il meglio di sé come centrocampista"

La valutazione è di 35 milioni

"Se davvero il Brugge lo vende a 35 milioni fa jackpot, considerando che solo un anno fa lo ha pagato 6 milioni. A oggi non vale quei soldi, ma certamente è un giocatore che può crescere. Ha tanta qualità, ha giocato la Champions League e si è conquistato la nazionale svizzera. Non a caso altri club sono interessati a lui".