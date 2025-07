M. Colombo: "Tare spera nell’uscita di Bennacer, tiepido sull’offerta della Saudi League"

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera sul calciomercato del Milan: "Tare spera nell’uscita di Bennacer, tiepido sull’offerta della Saudi League".

BENNACER NON APRE

Ismael Bennacer non rientra nei piani del nuovo Milan di Max Allegri. L'algerino è stato escluso prima dal raduno di Milanello e poi dalla tournée in Asia e Oceania della formazione rossonera.

La soluzione migliore per tutti è separarsi, ma la situazione relativa al futuro dell'ex numero 4 del Milan sembrerebbe piuttosto ingarbugliata. Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, per Bennacer c'è un'offerta da circa 10 milioni di euro dell'Al-Ittihad, destinazione alla quale il calciatore non avrebbe ancora aperto per via del ritorno di fiamma del Marsiglia. Dal canto suo, però, il Diavolo ha risposto picche a un nuovo prestito dell'OM, che ha provato a riportare in Francia l'algerino ma a condizioni più favorevoli rispetto al precedente accordo. In altre parole il club rossonero sta facendo cassa e potrebbe decidere, per far terminare la telenovela di mercato, di immettere ulteriori risorse nella proposta al Club Brugge per Jashari. Di tempo se ne è già perso troppo, ora i rossoneri sono al bivio: o mollare l'osso oppure fare lo sforzo in più necessario.