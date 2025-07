Nava: "La Juve preferirebbe non rinforzare il Milan, ma non ci sarà ostruzionismo per il ritorno di Vlahovic da Allegri"

vedi letture

Matteo Nava, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su La Rosea sulla situazione di Dusan Vlahovic: "Vlahovic è sin dall'inizio dell'estate il nodo più complesso sulla scrivania del direttore generale Damien Comolli e risolverlo potrebbe portare un'ondata di serenità sulla Continassa. Il suo ingombro da 12 milioni di euro netti sul monte ingaggi congestiona le finanze della Juventus e lo spauracchio di perderlo a zero nel 2026 - come auspicato dall'entourage del giocatore - ha reso bollente il caso. In quest'ottica, non è un grosso problema che al momento la candidata numero uno ad accoglierlo sia una diretta concorrente, il Milan.

Ovviamente a Torino preferirebbero non rinforzare i rossoneri ma, in assenza di proposte estere soddisfacenti per tutti, non ci sarà ostruzionismo per ricongiungere il serbo a Massimiliano Allegri. La Signora, però, fissa una condizione: non generare minusvalenza. Per questo motivo i bianconeri hanno fissato il prezzo di Vlahovic a 20-25 milioni di euro - la quota residua a bilancio - e, pur sapendo che il Diavolo busserà alla porta dopo Ferragosto, non hanno intenzione di "pagare" per spedire il numero nove a Milano. Già il serbo potrà cambiare maglia a circa metà del valore assoluto del suo cartellino, ma non ci saranno altri favori. Fino a quel momento Dusan suderà agli ordini di Tudor e si darà da fare quando chiamato in causa e poi, se alla Juventus arriverà un'offerta soddisfacente, le strade del serbo e dei bianconeri si separeranno".