Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha respinto l'istanza cautelare, presentata dalla Salernitana, di blocco dei playout di Serie B

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha respinto l'istanza cautelare, presentata dalla Salernitana, di blocco dei playout di Serie B previsti per il 15 e 20 giugno 2025. In particolare - si legge nell'istanza - "appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all'emanazione degli atti impugnati" anche alla luce della decisione del 30 maggio 2025 con la quale "questo Tribunale, nel contraddittorio anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente riformulazione della classifica finale della "regular season" da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria". "Riservata alla fase di trattazione del merito la regolazione delle spese anche della presente fase cautelare- sottolinea - respinge l'istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente.

Conferma l'udienza del 19 giugno 2025, ore 12:45, in modalità videoconferenza, per la trattazione del merito". (ANSA).