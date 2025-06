Guidi: "Il Milan a Theo ha fatto un discorso chiaro: o ci sarà un’offerta all’altezza per partire in estate o resterà fino alla scadenza"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport parlando del futuro di Theo Hernandez: "Dalla Spagna parlano di operazione ormai saltata, mentre al Milan sperano di tenere aperto uno spiraglio. Anche perché a Hernandez il Diavolo ha fatto un discorso chiaro: o ci sarà un’offerta all’altezza per partire in estate o resterà fino alla scadenza, ma senza possibilità di rinnovo e quasi da separato in casa. In un anno che porta al Mondiale, non la migliore prospettiva possibile per un nazionale. Anche se l’estate è lunga e l’ennesimo colpo di scena non è da escludere".

LE ULTIME SU THEO

La serata di ieri è stato molto turbolenta in casa rossonera per la gestione dell'affare Theo Hernandez con l'Atletico Madrid. Prima erano arrivate conferme su un'accelerata dell'operazione e sull'avvicinamento tra le parti in vista di un accordo: si parlava di distanze economiche ridotte. Dopo tre ore invece, poco prima della mezzanotte, la notizia dell'interruzione di ogni trattativa tra i due club con qualcosa che, nel mezzo, deve essere successo.

Agente al lavoro

Nonostante le indiscrezioni abbiano confermato sin dall'inizio la trattativa saltata, oggi la redazione di MilanNews.it apprende e riporta che l'entourage di Theo Hernandez, capeggiato dall'agente Manuel Garcia Quilon, è al lavoro in questi minuti e in queste ore per cercare di ricucire lo strappo e ravvivare la pista Atletico Madrid. Molto dipenderà dalla volontà del club spagnolo che nei prossimi giorni sarà impegnato nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. La situazione incerta rimane ed è soggetta a costanti aggiornamenti nelle prossime ore.

Theo Hernandez è in scadenza di contratto con il Milan, con l'accordo in essere che terminerà nel giugno del 2026: il club e il giocatore non sono arrivati a stringersi la mano per il rinnovo e difficilmente lo faranno quest'estate. Dopo aver rifiutato le offerte dell'Al Hilal, Theo ha spinto per andare all'Atletico che però offre molto meno rispetto ai 30 milioni messi sul piatto dall'Arabia.