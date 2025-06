Mercato Milan: proseguono i contatti per Javi Guerra del Valencia. Loftus-Cheek piace alla Lazio

In merito al mercato del Milan per rinforzare il centrocampo, l'edizione odierna di Tuttosport scrive questa mattina che tra gli obiettivi del Diavolo per la mediana c'è anche Javi Guerra del Valencia. Il Diavolo sta portando avanti i contatti per il giocatore spagnolo classe 2003 che in questa stagione ha giocato 38 partite e segnato tre gol.

A fargli spazio nella rosa milanista potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek, reduce da un'annata con parecchi problemi fisici e poche partite disputate. Nonostante ciò, all'inglese sta pensando alla Lazio dove c'è un suo grande estimatore, cioè Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Chelsea ed è da tempo un suo pallino.