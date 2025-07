Ismael Bennacer in uscita ma la Saudi League non lo scalda

Negli ultimi giorni il Milan ha registrato l'uscita di diversi giocatori considerati in esubero. Da Tommaso Pobega a Lorenzo Colombo, passando per Emerson Royal e Devis Vasquez. Ancora, però, sono molti i calciatori che devono trovare una sistemazione altrove dal momento che non rientrano nei progetti del club o del tecnico Massimiliano Allegri. Su tutti, in questo senso, il giocatore di maggior rilievo è senza dubbio Ismael Bennacer, reduce da sei mesi in prestito all'Olympique Marsiglia.

Dopo la sequela di infortuni, cominciati con il ginocchio in semifinale di Champions League, il centrocampista algerino non è più stato lo stesso e non è mai riuscito a tornare ai livelli che aveva dimostrato un tempo. Al momento per il calciatore, gli attestati di maggiore interesse sono arrivati dalla Saudi Pro League, massimo campionato dell'Arabia Saudita. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera questa mattina nel suo box mercato, però, il gicoatore non sarebbe convinto dall'idea di trasferirsi in Arabia.