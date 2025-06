Milan, pugno duro con Theo: è fuori dal progetto rossonero

Dopo il no all'Al Hilal, con cui il Milan aveva trovato un accordo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, Theo Hernandez sembrava ad un passo dall'Atletico Madrid nei giorni scorsi, ma ad un certo punto il club spagnolo ha interrotto il dialogo con il Diavolo e così non è arrivata la fumata bianca che sembrava vicinissima. Ieri, Manuel Garcia Quilon, agente del terzino francese, ha riallacciato i contatti con i Colchoneros per provare ad arrivare ad un accordo.

FUORI DAL PROGETTO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Theo si trova ora in una posizione piuttosto scomoda in rossonero perchè, a differenza di Mike Maignan che resterà titolare anche se in scadenza nel 2026, lui non rientra nel progetto tecnico del Milan. In via Aldo Rossi sperano di ricevere presto notizie da Madrid o dal procuratore del francese che al momento prende in esame solo la pista che porta all'Atletico. Ufficialmente la trattativa è saltata perchè non è stato trovata l'intesa economica tra i due club, ma pare che dietro al ripensamento degli spagnoli ci siano i tifosi biancorossi non rivorrebbero Theo a causa del suo passaggio al Real Madrid nel 2017.

BRACCIO DI FERRO - Senza un ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid il rischio è quello di andare verso un braccio di ferro fino alla fine del mercato estivo. Il Milan potrebbe decidere di non usarlo nelle amichevoli estive, così da far capire al giocatore che non fa realmente parte del progetto tecnico milanista. Restare a tutti i costi, stando in panchina o in tribuna nella stagione che porta al Mondiale, non converrebbe assolutamente al giocatore francese. Il Milan, da parte sua, vuole invece evitare di perderlo a zero tra un anno. E quindi trovare una soluzione durante questo mercato estivo conviene a tutti.