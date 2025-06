Gli affari col Brugge: il flop CDK, il caso grottesco di Ceulemans. Che con Jashari sia la volta buona?

L'interesse del Milan per Ardon Jashari e la richiesta fatta dal Brugge per il talento svizzero riporta alla mente una trattativa fatta con i belgi tre anni fa e che portò all'arrivo di Charles De Ketelaere. Per una cifra sostanzialmente equivalente a quella che i rossoneri hanno pagato per prendere il trequartista.

Una valutazione che appare eccessiva per un giocatore che ha raccolto solo 4 presenze con la nazionale svizzera, di cui 2 da titolare ed entrambe in amichevole. E che è reduce sì da una stagione da grande protagonista (è stato eletto calciatore dell'anno e giovane dell'anno del campionato belga) ma pur sempre una singola stagione.

Soprattutto ricordando il precedente più recente, dell'estate del 2022. La telenovela di quella sessione di mercato, terminata apparentemente con l'happy ending: Charles De Ketelaere al Milan per 35 milioni di euro. Il resto è storia, col giocatore che ha pagato eccessivamente il salto da una realtà come quella belga alla Scala del Calcio, che ti divora se non hai le spalle abbastanza larghe. Esperienza da dimenticare per CDK, che si è però giocato alla grande una seconda possibilità che il calcio italiano gli ha dato. Peccato sia stato con una maglia diversa da quella del Milan.

Quella del trequartista oggi all'Atalanta è rimasta l'unica trattativa andata in porto. Poteva anticiparlo Jan Ceulemans ben 41 anni prima, col Milan che aveva in pugno il giocatore, designato come straniero (all'epoca se ne poteva acquistare solo uno) nell'estate del 1981. L'affare in quel caso finì in modo grottesco: accordo col Brugge per 2 miliardi e 400 milioni di lire. E ci sarebbe anche quello col giocatore, per un contratto triennale. Tanto che Ceulemans approda a Milano con compagna al seguito per discutere tutti i dettagli. Tutto fatto, c'è anche di foto di rito che lo immortala mentre stringe la mano al vicepresidente Gianni Rivera. Riparte per Bruxelles, ma a Milano non fa più ritorno. Il motivo? Ceulemans, 24 anni e figlio unico, non vuole abbandonare la mamma. E poi si dice degli italiani...