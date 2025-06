De Paola: "Questo anno Allegri non lo può sbagliare. Tare? Sembra si stia scatenando per costruire qualcosa d'importante"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, progrmma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato di Milan e del nuovo progetto che sta nascendo con Max Allegri in panchina.

Milan, ci sono nomi importanti in ballo:

"Si sta muovendo innanzitutto. Mi fa piacere ricredermi, non ho un pregiudizio, mi sembra che Tare si stia scatenando per costruire qualcosa d'importante. Reijnders è andato via, se arriverà l'offerta monstre su Leao tra gli 80-100 mln anche lui andrà via. Ora vedremo su Theo Hernandez e Maignan, già se partono tutti loro hai distrutto un certo Milan. Vedremo dei cambiamenti molto forti e quanto sarà in palla l'allenatore, i cui ultimi risultati non sono stati ottimi. Allegri è già chiamato a un'ultima chance. Questo anno Allegri non lo può sbagliare. Allegri è accolto dal Milan con la stessa prospettiva di Conte al Napoli, riportare il Milan a certi livelli. Non può bastare una Coppa Italia, come visto alla Juve. Il Milan ha vinto la Supercoppa lo scorso anno e sono andati via tutti. Deve presentarsi con qualcosa in più. Allegri è chiamato a cambiare e a cambiarsi".