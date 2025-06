Allegri vuole un altro centravanti. Primo contatto con la Juve per Vlahovic: il Milan ci crede

In questa stagione sono cinque i centravanti che si sono alternati nel Milan, ma ad oggi l'unico certo di restare anche l'anno prossimo è Santiago Gimenez: nella prima parte della stagione i rossoneri si sono spesso affidati ad Alvaro Morata che però poi a gennaio è passato in prestito al Galatasaray fino a fine 2025 (poi dovrebbe essere riscattato). Nei mesi successivi, al centro dell'attacco milanista, si sono visti, oltre al messicano, anche Tammy Abraham, Luka Jovic e Francesco Camarda. L'inglese non verrà riscattato dalla Roma, il serbo non rinnoverà, mentre il giovanissimo giocatore italiano è destinato ad andare a giocare in prestito.

UN ALTRO CENTRAVANTI - Ovviamente il solo Gimenez non può bastare e per questo Massimiliano Allegri ha chiesto al club di via Aldo Rossi un altro centravanti. E uno dei nomi che nelle ultime settimane viene accostato con maggiore insistenza al Diavolo è quello di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 che ha un contratto con la Juventus che scade nel 2026. Al momento non sembrano esserci grosse chance per il suo rinnovo con i bianconeri, ma già nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro visto che ci sarà un contatto tra il giocatore e Damien Comolli, con quest'ultimo che vuole capire le intenzioni del serbo.

PRIMO CONTATTO - Gli estimatori non gli mancano in giro per l'Europa (Fenerbahce, Atletico Madrid e Manchester United), così come in Italia dove il Milan sta seriamente pensando a lui. Lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che giovedì c'è stato un primo contatto tra le due società, con i rossoneri che hanno cercato di capire quali sono le richieste della Juventus. Il giocatore il 30 giugno sarà a bilancio per poco meno di 20 milioni: i bianconeri partono da una valutazione di 30 milioni di euro, ma a 25 milioni si potrebbe trovare la quadra. Per quanto riguarda l'ingaggio, il Milan non potrà mai dargli i 12 milioni che guadagnerà in bianconero dal 1° luglio, ma in via Aldo Rossi sono convinti che un contratto da 6-7 milioni a stagione potrebbe "bastare" per convincere il serbo. A Milanello, Vlahovic ritroverebbe Allegri che lo ha già allenato a Torino e con cui ha segnato 41 reti in 99 presenze.