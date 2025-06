MN - Dida: "Maignan aveva una voglia incredibile di vincere col Milan. Da capitano comanda ed è una responsabilità adatta a lui"

vedi letture

Nelson Dida, storico portiere del Milan ed ex preparatore dei portieri rossoneri, è tra i grandi ospiti dell'inaugurazione, avvenuta oggi, della Milan Cup, il tradizionale torneo giovanile rossonero che anche quest’anno, per il terzo consecutivo, fa tappa a Cattolica.

Il brasiliano ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it:

Milan Cup 2025 con tanti bambini presenti.

"È una iniziativa bellissima. Vedo voglia, volontà, entusiasmo nei bambini. Il Milan fa un bellissimo lavoro con questi ragazzi".

Quando ti sei accorto che potevi fare il portiere?

"Un po' tardi... Avevo 10-11 anni. I miei fratelli dicevano che non ero bravo da attaccante e quindi giocavo in porta. Poi lì sono cresciuto. Però dico la verità: non ero innamoratissimo di quel ruolo".

Che consiglio dai ai più giovani?

"Lavorare: con tanta voglia, tanta passione. Se non ti impegni, non arriverai mai a concludere qualcosa".

Quali sono le prospettive del tuo ruolo?

"L'intelligenza artificiale sta aiutando. Anche in uno sport di gruppo, si lavora individualmente. L'allenatore lavora con ognuno. Ci sono tipologie di allenamento nuove che aiutano i giocatori sempre di più".

Come hai visto Maignan?

"Mike, quando è arrivato, aveva una voglia incredibile di vincere con il Milan. Fa tante parate belle. Quando è arrivato al Milan, non sapeva usare benissimo i piedi. Noi ci abbiamo lavorato tanto sulla fase di possesso e ora sono felicissimo del lavoro che abbiamo fatto. Si vede che può crescere ancora".

Che sensazioni ti ha dato vederlo capitano?

"Bellissima impressione. Lui comanda: comandava senza la fascia, comanda di più ora. Ora ha questa responsabilità ed è una cosa adatta a lui. Ha una grandissima esperienza".