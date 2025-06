Il Giornale: "Il Milan vuole Vlahovic ma costa troppo. No all'Atletico per Theo. E spunta Zinchenko"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il Milan vuole Vlahovic ma costa troppo. No all'Atletico per Theo. E spunta Zinchenko". I rossoneri sono molto attivi sul mercato e per l'attacco sono alla finestra per Dusan Vlahovic che sembra destinato a lasciare la Juventus questa estate. Il problema è che il serbo guadagna 12 milioni di euro a stagione, cifra che ovviamente il Diavolo non può dargli. Se il giocatore non entrerà nell'ordine di idee di ridursi l'ingaggio, il suo futuro è destinato a essere lontano dal Milan (e dall'Italia).

Intanto il Milan ha detto no all'ultima offerta dell'Atletico Madrid intorno ai 20 milioni di euro per Theo Hernandez. Da capire se la fumata nera di giovedì sera sia definitiva o se l'agente del terzino Quilon riuscirà a ricomporre la frattura tra i due club. Per sostituire il francese, il sogno è Andrea Cambiaso, che però dovrebbe rinnovare con la Juventus fino al 2030. Per questo motivo, occhio al nome di Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal che piace parecchio al management milanista.