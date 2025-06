Atletico Madrid, è Robertson il preferito come terzino. Theo più giù nel gradimento

Non è un estate facile per Theo Hernandez: il terzino, che sembra essere fuori dal progetto rossonero, non ha pretendenti del livello che vorrebbe. Ad oggi l'unica offerta concreta e che soddisfi anche il Milan è arrivata dall'Arabia, prontamente rifiutata dal calciatore. Real Madrid, City e Liverpool sono andate tutte su altri giocatori, così come farà l'Atletico Madrid, che negli ultimi giorni sembrava essere interessato al terzino rossonero.

Fabrizio Romano riporta che l'obiettivo principale dei Colchoneros per il ruolo di terzino sinistro è Andy Robertson, apprezzato internamente come candidato ideale. Anche se i Reds a breve prenderanno Milos Kerkez non sarà facile trattare con il Liverpool. In ogni caso lo scozzese è il primo nome della lista dell'Atletico per il ruolo, con Theo che al momento è un'opzione secondaria.