Fabrizio Romano: "L'Al-Hilal continua a pensare a Theo ed Osimhen"

Negli ultimi giorni Theo Hernandez ha rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal con la speranza di trasferirsi all'Atletico Madrid, ma al momento è naufragata, questa volta a livello di club, anche la trattativa con gli spagnoli. Fabrizio Romano, in video sul suo canale YouTube, racconta di come l'interesse degli arabi per il terzino sia ancora concreto:

“I segnali che arrivano dall’Arabia raccontano di un Al-Hilal che si è arreso per quanto riguarda la finestra di mercato del Mondiale per Club e questo è già chiaro ed ufficiale: Theo Hernandez e Victor Osimhen non giocheranno il Mondiale per Club con l’Al-Hilal. Quello che può capitare nel mercato è che essendo trattative fatte all’inizio di giugno ci sono altri tre mesi davanti: sono situazioni che possono ripresentarsi. Quello che posso dirvi è che l’Al-Hilal, nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo con Theo ed Osimhen continua a pensare a questi giocatori: non ha ancora definitivamente mollato queste piste per andare poi a chiudere altri giocatori, almeno ad oggi. Un Al-Hilal che continua a pensare a Theo ed Osimhen, così come ad Angelino. Manteniamo l’interesse, non ammazziamo queste trattative solo perché non si sono riuscite a chiudere nelle scorse settimane”.